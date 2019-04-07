أمانو:طلبنا من السعودية تقديم ضمانات حول أول مفاعل نووي تقيمه

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ​يوكيا أمانو​، أن "المنظمة طلبت من ​السعودية​ تقديم ضمانات حول أول ​مفاعل نووي​ يقام في المملكة"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع لم يكن سرا".

وشدد في مؤتمر صحفي بواشنطن، على ان "الوكالة الدولية تحض السعودية على توقيع اتفاق ضمانات شامل تؤكد بموجبه عدم تحويل المواد النووية لاستخدامات تتعلق بالأسلحة".

وأشار يوكيا أمانو إلى أن "السعودية قد تستورد مواد نووية بحلول نهاية العام"، رغم أنه أشار إلى أن المشاريع النووية عادة ما تواجه تأخيرا.