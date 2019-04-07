لجنة أطباء السودان المركزية تعلن مقتل 4 متظاهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (د ب أ)

أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان اليوم الأحد مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص الحي، على أيدي القوات النظامية السودانية.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن الوفيات وقعت فجر اليوم أثناء محاولة السلطات السودانية فض التظاهرات المليونية التي إندلعت أمس للمطالبة بإسقاط النظام.

ونشرت الشرطة السودانية صباح اليوم قوة ضخمة في محيط القيادة العامة للجيش السوداني، حيث يعتصم هناك آلاف المتظاهرين منذ الأمس.

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وقال شهود لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) "إن الشرطة عملت اليوم على تفريق المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع".

وأشاروا إلى قيام الجيش بتوسيع المسافة بين المتظاهرين ومقر القيادة العامة في محاولة لإنهاء مسؤوليته في حماية المتظاهرين وإفساح المجال أمام الأجهزة الشرطية والأمنية المتمركزة حول القيادة لتشتيت وتفريق المتظاهرين" .

وكثف تجمع المهنيين السودانيين " تجمع نقابي غير رسمي " الدعوات للسكان في مدن الخرطوم المختلفة للتدفق أمام مقر القيادة العامة في قلب العاصمة للحد من تفريق التظاهرات.

وكانت القوات المسلحة السودانية خاطبت المتظاهرين عبر مكبرات الصوت فجر اليوم لفض التظاهرات، وأعلنت حظرا للتجوال عند الثانية صباحا بتوقيت الخرطوم دون تفاصيل أكثر بشأن الحظر.