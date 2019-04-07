تاونات.. توقيف فلاح يملك أراضي زراعة الكيف

تمكنت السلطات المحلية، أمس السبت، بقيادة سيدي المخفي بإقليم تاونات، من توقيف فلاح بتهمة زراعة الكيف، بدوار بني يعصم.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن الفلاح وهو في حالت تلبس، حين كان يقوم بعملية سقي لحقل من القنب الهندي باستعمال مضخة كهربائية.

المصدر ذاته قال إنه تم اعتقال الفلاح البالغ من العمر 40 سنة، والتحقيق معه، إذ من المنتظر تقديم المتهم، الذي يوجد تحت تدابير الحراسة النظرية على أنظار المحكمة.

يشار إلى أن عشرات من الأسر بهذه المناطق، تعيش على زراعة القنب الهندي، الذي يعتبر مورد العيش الرئيس لدى بعض الأسر بهذه المناطق .