قضية الصحراء المغربية.. قائد جديد للمينورسو

التحق القائد الجديد لقوات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المينورسو، بالمقر الدائم للبعثة بمدينة العيون.

وحل المسؤول الأممي الجديد، الباكستاني ضياء الرحمان، بمكتبه بداية هذا الأسبوع، أي في بداية شهر أبريل، المخصص من لدن مجلس الأمن الدولي لدراسة نزاع الصحراء، وإصدار قرار جديد قبل متم هذا الشهر.

ويعوض الجنرال الباكستاني سلفه الصيني، وهو يتميز بمراكمة تجربة دولية كبيرة، خاصة في عمليات حفظ السلام الأممية، أبرزها تجربته في الكونغو الديمقراطية، فيما يعتبر، كما هو الحال عموما بالنسبة إلى الجيش الباكستاني، صاحب تجربة وعلاقات خاصة مع القوات الأمريكية، حيث سبق له تولي التنسيق بين جيش بلاده وبين القيادة المركزية في القوات الأمريكية.