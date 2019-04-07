التحق القائد الجديد لقوات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المينورسو، بالمقر الدائم للبعثة بمدينة العيون.
وحل المسؤول الأممي الجديد، الباكستاني ضياء الرحمان، بمكتبه بداية هذا الأسبوع، أي في بداية شهر أبريل، المخصص من لدن مجلس الأمن الدولي لدراسة نزاع الصحراء، وإصدار قرار جديد قبل متم هذا الشهر.
ويعوض الجنرال الباكستاني سلفه الصيني، وهو يتميز بمراكمة تجربة دولية كبيرة، خاصة في عمليات حفظ السلام الأممية، أبرزها تجربته في الكونغو الديمقراطية، فيما يعتبر، كما هو الحال عموما بالنسبة إلى الجيش الباكستاني، صاحب تجربة وعلاقات خاصة مع القوات الأمريكية، حيث سبق له تولي التنسيق بين جيش بلاده وبين القيادة المركزية في القوات الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر قضية الصحراء المغربية.. قائد جديد للمينورسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.