ليفربول يخطط للتعاقد مع لاعب ليون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم مانشستر يونايتد السابقين، في حال لرحيل السنغالي ساديو ماني عن الريدز في نهاية الموسم.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن "جناح ليون، الهولندي، ممفيس ديباي، لديه الرغبة في العودة للدوري الإنجليزي، واستغلال الفرصة من جديد، خصوصًا أنه تلقى عروضا كثيرة من أندية البريمييرليغ، إلا أن ليون لن يتركه بأقل من 26 مليون جنيه إسترليني".

وانتقل ديباي لليون في عام 2017، قادمًا من مانشستر يونايتد بعد فشله في إثبات ذاته مع الشياطين الحمر.

ووضع مسؤولو ليفربول ديباي على رأس أولويات الفريق الإنجليزي، حال رحيل ساديو ماني إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وجذب ماني اهتمام عمالقة الأندية الأوروبية بفضل مستواه المميز هذا الموسم.