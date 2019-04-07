القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات السودانيّة، اليوم، الأحد، مقتل متظاهر سوداني برصاص الشرطة، خلال قمعها احتجاجات أم درمان، أمس، السّبت.

وقالت وكالة الأنباء السودانيّة الرسميّة، نقلًا عن تقارير للشرطة، إن مدنيين ورجال شرطة أصيبوا أيضا خلال المظاهرات.

وأمس، السبت، اشتبك آلاف المحتجين السودانيين مع قوات الأمن أمام مقر إقامة البشير بوسط الخرطوم، السبت، في أكبر مظاهرة على ما يبدو خلال الاحتجاجات التي بدأت قبل أشهر ضد حكمه المستمر منذ 30 عاما.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في أم درمان وعلى متظاهرين رشقوها بالحجارة قرب مقر إقامة البشير، وتجمّع المحتجون استجابة لدعوة وجهها نشطاء يحاولون تكثيف الضغط على البشير لدفعه للتنحي.

ولوح المحتجون بالعلم السوداني ورددوا شعارات تطالب بالحرية والسلام والعدالة، أمام بوابات المجمع الذي يحرسه جنود من الجيش ويضم، أيضًا، وزارة الدفاع وقيادة الجيش ومقرات أمنية.

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وبحلول المساء، هدأت حدة الاشتباكات مع ابتعاد قوات الأمن، ما أتاح للآلاف للبقاء أمام المجمع. وقال شهود إن متظاهرين شبان رددوا الأغاني الوطنية ورقصوا على وقعها، وقال البعض إنهم سيظلون لحين تنحي البشير.

وأشاد وزير الإعلام، حسن إسماعيل، وهو، أيضًا، المتحدث باسم الحكومة بالروح الوطنية التي تعاملت بها قوات الأمن مع المتظاهرين وأكد تمسك الحكومة بنهج الحوار لحل الأزمة.

وأضاف أن "منهج الأجهزة الحكومية وجد ارتياحا واحتراما من قبل المواطنين".

ويرفض البشير التنحي قائلا إن على خصومه السعي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع.