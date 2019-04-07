انت الان تتابع تفاصيل خبر "سأفجّر رأسها".. اعتقال متهم بتهديد النائبة إلهان عمر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 08:55 صباحاً - يحقق الادعاء العام الأمريكي مع رجل بتهمة التهديد بمهاجمة وقتل النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عُمَر، عضوة مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي عن ولاية مينيسوتا.

ومَثل المتهم، باتريك كارلينيو، أمام المحكمة في جلسة إجرائية، الجمعة الماضي، وهو محتجز حالياً إلى حين عقد جلسة أخرى في العاشر من أبريل الجاري.

وقال مدَّعون اتحاديون إن رجلاً من نيويورك (55 عاماً)، اعتُقل ووُجِّهت إليه تهمة التهديد بمهاجمة وقتل النائبة الديمقراطية المسلمة.

وأضاف المدعون أن كارلينيو تحدث هاتفياً مع أحد مساعدي إلهان يوم 21 مارس، وسأله: "هل تعمل لصالح الإخوان المسلمين؟ لماذا تعمل لحسابها؟ إنها إرهابية. سأطلق رصاصة على جمجمتها".

ووفق ما ذكرته وكالة "رويترز"، قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، الجمعة الماضي، إن باتريك كارلينيو المتهم سيواجه في حالة إدانته، السجن لما يصل إلى عشر سنوات وغرامةً قدرها 250 ألف دولار.

Advertisements

وأوضحت وزارة العدل أن التهديد أُحيل إلى شرطة الكونغرس، التي بدأت تحقيقاً بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأشار العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن كارلينيو قال للمحققين، في منزله: "إنني وطني أُحب الرئيس وأكره المسلمين المتطرفين في حكومتنا".

وكان موقع "ذا بلاست" الأمريكي كشف الخميس الماضي، النقاب عن تعرُّض النائبة المسلمة لتهديد بمنعها من حضور مؤتمر بمدينة لوس انجلس حول الحقوق المدنية الأمريكية للمسلمين.

وأظهرت تسجيلات صوتية حصل عليها الموقع من محكمة أمريكية، أن الفندق المخصص لانعقاد المؤتمر تلقى في 19 مارس الماضي، تهديداً في مكالمة هاتفية من سيدة مجهولة، توعدت بنسف الفندق إذا استضاف إلهان عمر.

وأضاف الموقع أن السيدة المجهولة وصفت النائبة بالكونغرس بأنها تشكل خطراً على المجتمع الأمريكي.

وإلهان عضوة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وانتُخبت في نوفمبر الماضي، لتصبح إحدى سيدتين مسلمتين فازتا بمقعدين في الكونغرس الأمريكي.