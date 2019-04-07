شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أمريكيون: واشنطن ستُصنف «الحرس الإيراني» منظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توقع 3 مسؤولين أمريكيين، أن تصنف الولايات المتحدة فرق الحرس الثوري الإيراني على أنها منظمة إرهابية، فيما تعتبر المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً جيش دولة أخرى على أنه جماعة إرهابية. ورجح المسؤولون في تصريح أمس (السبت) أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية هذا القرار يوم (الاثنين).

Advertisements

ودافع وزير الخارجية مايك بومبيو، عن هذا التغيير في السياسة الأمريكية بوصفه جزءاً من موقف إدارة الرئيس دونالد ترمب المتشدد تجاه إيران.

وسيأتي هذا القرار قبل حلول ذكرى مرور عام على قرار ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع طهران وإعادة فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.