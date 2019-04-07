ماكرون وجوتيريس يؤكدان على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية

قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أكدا على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بحث خلاله ماكرون وجوتيريس، الأوضاع في ليبيا، في ظل تقدم قوات الجيش الوطني نحو طرابلس ضمن عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقتها، الخميس، لتحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة.

وجدد ماكرون، دعمه للوساطة الأممية في ليبيا، بحسب بيان من الرئاسة الفرنسية.



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وأوضح البيان أن الحانبين "شدّدا على أهمّية التوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة الحاليّة وفقًا للقانون الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي".







وأسفرت عملية "طوفان الكرامة"، منذ انطلاقها، عن سيطرة الجيش الوطني بقيادة حفتر، على العديد من القرى والمناطق والمرافق العامة.