كندا تحذر من تدخل روسي في الانتخابات التشريعية

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رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - صورة أرشيفية
حذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، من خطر تدخل روسي في الانتخابات التشريعية المقبلة المرتقب اجراؤها في الخريف المقبل، قائلا: "رأينا في السنوات الأخيرة تزايدا في التدخل أو في تورط قوى أجنبية في عمليات ديمقراطية، دول مثل روسيا تقف وراء الكثير من الحملات التي تثير الانقسام وانتشار الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي المثيرة للانقسام، التي جعلت سياساتنا أكثر إثارة للانقسام والغضب مما كانت عليه في الماضي"، وذلك بحسب تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت.
وأضاف ترودو أن وزيرة المؤسسات الديمقراطية كارينا جولد، تعمل على طرق عديدة للتأكد من أن الانتخابات المقبلة التي ستجرى خلال 6 أشهر يقررها الكنديون وحدهم، وهذا هو ما ينتظره الكنديون، مشيرا إلى موقف وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، التي قالت "إن تدخلا من خارج البلاد في الانتخابات المقبلة أمر "ممكن
وأضاف ترودو أن وزيرة المؤسسات الديمقراطية كارينا جولد، تعمل على طرق عديدة للتأكد من أن الانتخابات المقبلة التي ستجرى خلال 6 أشهر يقررها الكنديون وحدهم، وهذا هو ما ينتظره الكنديون، مشيرا إلى موقف وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، التي قالت "إن تدخلا من خارج البلاد في الانتخابات المقبلة أمر "ممكن جدا".
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يذكر أنه في مارس الماضي، أصدر وزير العدل الأمريكي ويليام بار، ملخص التقرير النهائي للمحقق الخاص روبرت مولر الذي وضع فيه نتائج تحقيقه في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة 2016. ومثلت النتائج فوزا سياسيا ساحقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي برأه التحقيق من تهم التواطؤ مع الروس وإعاقة العدالة. (التفاصيل)
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