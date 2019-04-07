كندا تحذر من تدخل روسي في الانتخابات التشريعية

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رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - صورة أرشيفية

حذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، من خطر تدخل روسي في الانتخابات التشريعية المقبلة المرتقب اجراؤها في الخريف المقبل، قائلا: "رأينا في السنوات الأخيرة تزايدا في التدخل أو في تورط قوى أجنبية في عمليات ديمقراطية، دول مثل روسيا تقف وراء الكثير من الحملات التي تثير الانقسام وانتشار الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي المثيرة للانقسام، التي جعلت سياساتنا أكثر إثارة للانقسام والغضب مما كانت عليه في الماضي"، وذلك بحسب تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت.

وأضاف ترودو أن وزيرة المؤسسات الديمقراطية كارينا جولد، تعمل على طرق عديدة للتأكد من أن الانتخابات المقبلة التي ستجرى خلال 6 أشهر يقررها الكنديون وحدهم، وهذا هو ما ينتظره الكنديون، مشيرا إلى موقف وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، التي قالت "إن تدخلا من خارج البلاد في الانتخابات المقبلة أمر "ممكن

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