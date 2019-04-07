الان تتابع الرئيس الأميركي «يتودد» إلى اليهود الجمهوريين قبل انتخابات 2020 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حشد من اليهود الجمهوريين حيث أعلن دعمه لإسرائيل وانتقد الديمقراطيين لما أسماه “آفة معاداة السامية” في حزبهم.
وقال ترامب في اجتماع التحالف اليهودي الجمهوري في لاس فيجاس بولاية نيفادا “خلال الـ 19 شهرًا القادمة، أعرف أن التحالف اليهودي الجمهوري سيساعد في قيادة حزبنا إلى نصر تاريخي آخر”.
وهاجم ترامب عضوة الكونجرس الديمقراطية إلهان عمر، التي يتم اتهامها على نطاق واسع بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية فيما يتعلق بتأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.
وقال ترامب: “لقد ترك الحزب الديمقراطي معاداة السامية تترسخ في حزبهم”.وصوتت غالبية كبيرة من اليهود ضد ترامب في انتخابات عام 2016، بما في ذلك بعض القادة الجمهوريين اليهود.
لكن سياسة ترامب المتمثلة في قلب عقود من السياسة تجاه إسرائيل بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان عززت الدعم لترامب بين العديد من اليهود الجمهوريين.
ووصف المجلس اليهودي الديمقراطي الأمريكي خطاب ترامب بأنه “إظهار مخز للأكاذيب والغطرسة”.
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