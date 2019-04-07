الجيش السوداني يعلن حظر التجوال

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

أعلن الجيش السوداني حظر التجوال اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد ودعا آلاف المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش لفض التظاهرات.

واعتبر تجمع المهنيين السودانيين “تجمع نقابي غير رسمي” الخطوة بمباثة محاولة لقطع الطريق أمام المتظاهرين لتحقيق أهدافهم باسقاط النظام.

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ولفت التجمع في بيان له إلى اصطفاف عدد من مدرعات الجيش فور الإعلان عن حظر التجوال وأهاب بالسودانيين بمدن الخرطوم الثلاث للخروج وحماية مكتسبات ثورتهم السلمية.

وشدد التجمع على المتظاهرين المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش بعدم مبارحة أماكنهم والحفاظ على سلمية التظاهر ودعا الثوار للتدفق من جديد أمام القيادة العامة.

ونجح آلاف المتظاهرين أمس السبت في الوصول إلى مبان تابعة للقوات المسلحة وإعلان اعتصام مفتوح هناك، استجابة لدعوة تجمع المهنيين للخروج في تظاهرة مليونية للمطالبة باسقاط النظام.