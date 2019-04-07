ترمب يتوقع منافسة شديدة بين نتانياهو وغانتس في الانتخابات الإسرائيلية

اسماء السيد - لاس فيغاس: أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب السّبت حذرًا إزاء نتائج الانتخابات التشريعيّة الإسرائيليّة، متوقّعًا "اشتداد" المنافسة بين بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس اللذين وصفهما بأنّهما "رجلان صالحان".

وقبل ثلاية أيّام من الانتخابات، قال ترمب في المؤتمر السّنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس "مَن الذي سيفوز في السّباق (الانتخابي الإسرائيلي)؟ أنا لستُ أدري".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنّ المنافسة ستكون "شديدةً. أعتقد أنّها ستكون شديدة"، قبل أن يُضيف "رجُلان صالحان، رجُلان صالحان".

وتابع ترمب "لكنّني كنتُ إلى جانب رئيس وزرائكم في البيت الأبيض للاعتراف بسيادة إسرائيل" على هضبة الجولان السوريّة المحتلّة.

Advertisements

ويُقدّم قرار ترمب الاعتراف بالسّيادة الإسرائيليّة على الهضبة التي احتلّتها إسرائيل من سوريا في حرب 1967 وضمّتها في 1981، نصرًا دبلوماسيًّا كبيرًا لنتانياهو قبل انتخابات التّاسع من نيسان/أبريل.

ويُواجه نتانياهو منافسةً صعبة من غانتس في الانتخابات.

وفي خطابه الذي ألقاه في لاس فيغاس، لم يُقدّم ترمب أيّ تفاصيل تتعلّق بالجدول الزّمني لخطّة السّلام بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين التي يعمل البيت الأبيض عليها منذ عامين والتي يُرتقب كشفها في الأسابيع التي تلي الانتخابات الإسرائيلية. وفي هذا الإطار، جدّد الرئيس الأميركي ثقته في صهره جاريد كوشنر الذي يعمل على هذه الخطة.