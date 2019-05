دبي - بواسطة محمد فارس © Zahma قدمت بواسطة فيضانات إيران تقتل 70 شخص.. السبت 6/4/2019

فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان “إن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه مجموعة من قوارب الصيادين في عرض بحر خانيونس جنوب قطاع غزة”.

كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن وجود خلافات بين دول مجموعة “G7” تتعلق بقضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وملف إيران. Advertisements

يخشى نادي ليفربول رحيل النجم “ساديو ماني” إلى صفوف فريق ريال مدريد ومن ثم بدأ يفكر في البديل المناسب تحسبًا لإمكانية فقدان خدماته.

ويقدم المهاجم السنغالي أداءً مميزًا في الموسم الحالي حيث سجل 20 هدفًا في مختلف المسابقات حتى الآن.

The post فيضانات إيران تقتل 70 شخص.. السبت 6/4/2019 appeared first on زحمة.