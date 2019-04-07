شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملاحظات من "خطة البرلمان" على الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2017-2018، 5 ملاحظات رئيسية، كان أخطرها استمرار ظاهرة وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات عما قرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، بلغت قيمتها فى 30 يونيو 2018 نحو 99.6 مليار جنيه.

ونستعرض خلال السطور التالية الـ5 ملاحظات:

1. عدم امتداد رقابة وزارة المالية إلى بعض الهيئات العامة الاقتصادية.

2. استمرار ظاهرة اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانونا، فضلا عن عدم اعتماد البعض الآخر من مجالس إدارات بعض الهيئات لهذه الحسابات حتى تاريخه.

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3. استمرار ظاهرة وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات عما قرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، بلغت قيمتها نحو 99.6 مليار جنيه.

4. ضعف مردود الدور الرقابى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على الهيئات العامة الاقتصادية.

5. استمرار ظاهرة عدم دقه تقديرات بنود الموازنات الجارية والاستثمارية والتحويلات الرأسمالية سواء على المستوى الإجمالى أو على مستوى الهيئات.