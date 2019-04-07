الرئيس السيسي يغادر القاهرة لبدء جولة خارجية تشمل 4 دول

نورهان خفاجي

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبدء جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من غينيا، والولايات المتحدة، وكوت ديفوار، والسنغال.

تأتي جولة الرئيس السيسي، الخارجية إلى منطقة غرب أفريقيا في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، ومواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة

التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية،...