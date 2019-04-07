نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبدء جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من غينيا، والولايات المتحدة، وكوت ديفوار، والسنغال.
تأتي جولة الرئيس السيسي، الخارجية إلى منطقة غرب أفريقيا في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، ومواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة
التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية،...
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يغادر القاهرة لبدء جولة خارجية تشمل 4 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.