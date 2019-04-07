تيريزا ماي تلمح بإمكانية عدم مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي

أحمد سيف الدين

صرحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم السبت، بأن بلادها أمام خيارين فقط حول مغادرة الاتحاد الأوروبي، فإما المغادرة بصفقة أو إلغاء الخروج مطلقا.

ووفقا لما نشرته صحيفة الاوبزرفر تحاول رئيسة الوزراء إيجاد حل وسط مع حزب العمال المعارض.

وطلبت ماي، يوم الجمعة الماضي، من رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو.