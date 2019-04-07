جريحان باصطدام سيارة بالحائط في كفرحزير الكورة

سقط جريحان باصطدام ​سيارة​ بالحائط في وسط الشارع الرئيسي في بلدة ​كفرحزير​ ​الكورة​، ما أدى إلى تحطمها. وعملت عناصر ​الصليب الأحمر​ على نقلهما إلى أحد ​المستشفيات​ للمعالجة. وعملت ​القوى الامنية​ على اتخاذ الإجراءات المناسبة وإعادة فتح الطريق بعد نقل السيارة المحطمة إلى مكان آخر.

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