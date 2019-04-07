أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "شرطين لا بد منهما لطمأنة ​الشعب اللبناني​ بالنسبة لخطة إصلاح ​الكهرباء​ دون تضييع الناس بالتفاصيل: تعيين الهيئة الناظمة وإجراء كافة العمليات والصفقات في دائرة المناقصات".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله:لتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وإجراء كافة العمليات بدائرة المناقصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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