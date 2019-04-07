انطلاق سباق النصف ماراثون السنوي الثاني عشر لقوى الأمن الداخلي

انطلق سباق النصف ماراثون السنوي الثاني عشر ل​قوى الأمن الداخلي​ من أمام المتحف الوطني في بيروت بحضور وزيرة الداخلية ريا الحسن ومدير عام قوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​.

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