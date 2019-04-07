الأسرى الفلسطينيون يبدأون اليوم إضرابا مفتوحا عن الطعام

بدأت قيادة الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسراءئيلية إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على استمرار عمليات القمع ومهاجمة الأسرى وتردي الأوضاع الحياتية داخل السجون.
وأوضحت وكالة "فلسطين الآن" أنه سيشارك في المرحلة الأولى من "إضراب الكرامة الثاني" 30 أسيرًا غالبيتهم من قيادة أسرى فصائل المقاومة، خاصةً حركة "حماس"، وسينضم لاحقًا للإضراب عشرات الأسرى من مختلف السجون، حيث من المتوقع أن تتطور عملية الإضراب إلى عدم شرب المياه، في حال لم تنجح جلسات الحوار في انتزاع حقوق الأسرى التي يطالبون بها قبل السابع عشر من الشهر الحالي، الذي يصادف يوم الأسير ويتوقع انضمام المئات من الأسرى للإضراب.
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