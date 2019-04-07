أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد القتلى من جراء تظاهرات السبت إلى 3 أشخاص بعد وفاة اثنين متأثرين بجروحهما.
هذا وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس تظاهرات غاضبة من آلاف الأشخاص في مسيرات منفصلة باتجاه وزارة الدفاع ومقر إقامة الرئيس عمر البشير، فيما تم الإعلان عن سقوط قتيل متأثرا بجراحه.
وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، الذي خرجوا في موكب للمطالبة بإسقاط النظام.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد القتلى في السودان جراء تظاهرات السبت إلى 3 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.