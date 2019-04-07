ارتفاع عدد القتلى في السودان جراء تظاهرات السبت إلى 3 أشخاص

أعلنت لجنة أطباء ​السودان​ المركزية ارتفاع عدد القتلى من جراء تظاهرات السبت إلى 3 أشخاص بعد وفاة اثنين متأثرين بجروحهما.

هذا وشهدت العاصمة السودانية ​الخرطوم​، أمس تظاهرات غاضبة من آلاف الأشخاص في مسيرات منفصلة باتجاه ​وزارة الدفاع​ ومقر إقامة الرئيس ​عمر البشير​، فيما تم الإعلان عن سقوط قتيل متأثرا بجراحه.

وأطلقت ​الشرطة السودانية​ ​الغاز​ المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، الذي خرجوا في موكب للمطالبة بإسقاط النظام.