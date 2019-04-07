تظاهرة أمام فندق في لندن احتجاجًا على قوانين السلطنة بحق المثليين

تظاهر مئات الأشخاص في لندن أمام فندق "دورشستر" الذي تملكه سلطنة بروناي، وذلك احتجاجًا على تطبيق الدولة عقوبة الرجم حتى الموت بحق مثليي الجنس ومرتكبي الزنا.
ورفع بعض الناشطين أمام الفندق لافتات وأعلامًا وتمكنوا من اجتياز الحواجز التي نصبت في الطريق إلى الفندق.
وكانت سلطنة بروناي التي يحكمها السلطان حسن بلقية قد أصبحت أول دولة في جنوب شرق آسيا تطبق على المستوى الوطني قانونًا جزائيًا استنادًا إلى الشريعة الإسلامية المتشددة.
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