الادعاء العام الأميركي يحقق مع رجل بتهمة التهديد بمهاجمة وقتل إلهان عمر

يحقق الادعاء العام الأميركي مع رجل بتهمة التهديد بمهاجمة وقتل عضو ​مجلس النواب​ في ​الكونغرس​ الأمريكي عن ولاية مينيسوتا النائبة الديمقراطية المسلمة ​إلهان عمر​.

ومثل المتهم، باتريك كارلينيو، أمام المحكمة في جلسة إجرائية، وهو محتجز حاليا لحين عقد جلسة أخرى في العاشر مننيسان الحالي.وقال مدعون اتحاديون إن رجلا من نيويورك (55 عاما) اعتقل ووجهت له تهمة التهديد بمهاجمة وقتل النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر.

وأضاف المدعون أن كارلينيو تحدث هاتفيا مع أحد مساعدي إلهان يوم 21 آذار وسأله: "هل تعمل لصالح الإخوان المسلمين؟ لماذا تعمل لحسابها؟ إنها إرهابية. سأطلق رصاصة على جمجمتها".

من جهتها قالت وزارة العدل الأميركية في بيان يوم الجمعة إن باتريك كارلينيو المتهم سيواجه في حالة إدانته السجن لما يصل إلى عشر سنوات وغرامة 250 ألف دولار، موضحة أن التهديد أحيل لشرطة الكونغرس التي بدأت تحقيقا بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفدرالي.