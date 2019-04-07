"أنصار الله": قنص 3 عسكريين سودانيين من قوات التحالف العربي

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أنها أحبطت هجوما للجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
إلى ذلك، نصب مقاتلو "أنصار الله" كميناً بعبوة ناسفة لآلية للجيش تحمل جنوداً غرب مثلث عاهم في مديرية حرض شمال غربي حجة، ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من عليها.
في سياق آخر، قنصت جماعة أنصار الله ثلاثة عسكريين من القوات السودانية المشاركة ضمن عمليات التحالف العربي، شمال صحراء مديرية ميدي الساحلية شمال غربي حجة، حسب مركز إعلام "أنصار الله".
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