الادعاء الياباني يطلب من القضاة استجواب زوجة غصن

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" عن ممثلي الادعاء في طوكيو طلبهم من القضاة استجواب زوجة رئيس شركة نيسان موتور المقال كارلوس غصن في ما يتعلق بالأموال التي قيل إن زوجها اختلسها.
وأفادت "إن.إتش.كيه" بأن ممثلي الادعاء يشتبهون بأن غصن اختلس جزءًا من هذه الأموال من خلال شركة تعمل فيها زوجته كارولي لشراء يخت وقارب.
وطلب ممثلو الادعاء منها أن يلتقوا بها لاستجوابها بشكل طوعي كشاهدة دون قسم ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض مما دفعهم لأن يطلبوا من القضاة استجوابها بالإنابة عنهم قبل بدء أول جلسة بشأن هذه المزاعم.
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