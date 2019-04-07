"مني تطلب الخلع من سمسار العقارات: "بخيل وعامل مواعيد للأكل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقامت "منى.م"، دعوى قضائية ضد زوجها "ف.ن" أمام محكمة الأسرة بالزنانيري، طالبت فيها بخلع زوجها لما وقع عليها من ضرر، قائلة: "جوزي بخيل وعامل مواعيد للأكل وماينفعش أخالف الأوامر".

قالت "مني" في دعواها التي حملت رقم 3029 لسنة 2018: "جوزي بينزل يجيب الأكل ويقسمه على مدار الأسبوع، بحيث وجبتين في اليوم، وبعد الساعة 10 التلاجة بتتقفل وممنوع دخول المطبخ، وعمره من ساعة ما اتجوزته من 3سنوات جاب حلويات في البيت ولو طلبتها يكلمني بأسلوب غير لائق".

أضافت صاحبة الـ30 سنة، إنها تزوجت من سمسار عقارات تقليديًا عن طريق أحد أقاربها، وعندما تعرفت عليه رأيته بشوشا ومتعلما ومتدينا، وصاحب عمل وميسور الحال، ولم تلاحظ عليه البخل نهائيا.

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أوضحت مٌقيمة الدعوى: "من أول يوم زواج لاحظت كلما طالبته بشيء يقوم بجلبه لكن بكميات قليلة جدا لا تكفينا، قولت جوزي بيحافظ على ماله من تسبًا للأيام القادمة، لكني مع الوقت اكتشفت بخله الشديد".

وتابعت: "تعودت على طبعه وجلست معه بمنزل واحد على مدار 3 سنوات، علي أمل التغير لكن دون فائدة، وكلما طالبته للذهاب للطبيب لمتابعة حملي، يرفض ويرد قائلاً سبيها على الله، غير أنه بيجمع الأكل الموجود بالمنزل، ويضعه بالتلاجة ويغلقها ويحذرني من الاقتراب منها".

يأست الزوجة من تغيره، فلجأت لمحكمة الأسرة بعدما رفض تطليقها، وماتزال دعوتها منظورة حتى الآن، لوم يفصل فيها، وكلما استدعت المحكمة زوجها يرفض الحضور.