صحة الإسكندرية: تشغيل قسم عناية مركزة وغسيل كلوي بمستشفى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تشغيل قسمًا جديدًا لعناية الأطفال بسعة 4 أسرة وإضافة ماكينتين للغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى الجمهورية العام، بدعم من مؤسسات المجتمع المدني.

وقال أبو سليمان في تصريح صحفي، مساء السبت، إن إجمالي عدد أسرة الرعاية العاجلة بعد تشغيل القسم الجديد، بلغ 32 سريرا، ممثلة في 14 سريرا للعانية العامة للكبار و 14 حضانة و4 أسرة عناية للأطفال بالمستشفى.

وأضاف أنه جرى تجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بسعة ماكينتين جارى توريدهم وسوف يتم البدء في تشغيلها فور وصول الأجهزة من الجمارك، لافتا إلى أن الوحدة تعد إضافة الأولى من نوعها بمستشفيات مديرية الصحة بالإسكندرية.

وأشار وكيل وزراة الصحة إلى أن مستشفى الجمهورية العام تحتوي على 39 ماكينة غسيل كلوي للكبار تخدم 139 مريضا من مناطق غرب الإسكندرية.