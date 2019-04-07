اعتقال رجل من نيويورك هدد بقتل إلهان عمر النائبة بالكونجرس

قال مدعون اتحاديون، إن رجلاً من نيويورك، يدعى باتريك كارلينيو عمره، 55 عاماً، اعتقل ووجهت له تهمة التهديد بمهاجمة وقتل النائبة الديموقراطية المسلمة إلهان عمر عضو الكونجرس عن ولاية مينيسوتا.

وأفادت وزارة العدل الأميركية في بيان بأن باتريك كارلينيو سيواجه في حالة إدانته السجن لما يصل إلى عشر سنوات وغرامة 250 ألف دولار.

وقال الادعاء إن كارلينيو تحدث هاتفياً مع أحد مساعدي إلهان يوم 21 مارس، وهدد بقلتها.

وقالت وزارة العدل إن التهديد أحيل لشرطة الكونجرس التي بدأت تحقيقاً بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي.

وبحسب إفادة من عميل خاص بمكتب التحقيقات الاتحادي، بدا كارلينيو غاضباً أثناء المكالمة لكنه ذكر اسمه وطريقة الاتصال به.

ومثل كارلينيو أمام المحكمة في جلسة إجرائية يوم الجمعة، وهو محتجز حالياً لحين عقد جلسة أخرى في العاشر من أبريل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلين عن إلهان.

وإلهان عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي وتم انتخابها في نوفمبر لتصبح واحدة من امرأتين مسلمتين فازتا بمقعدين في الكونجرس.

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