ترامب: نقاش سريع على هامش اجتماع حسم قرار الجولان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، السبت، إنه اتخذ قراره الاعتراف بـ"السيادة الإسرائيليّة" على الجولان المحتلّ بعد تلقيه "درسًا سريعًا" في التاريخ خلال حوار بشأن موضوع مختلف.

وقال ترامب، أمام تجمع الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، إنه اتخذ هذا القرار السريع خلال نقاش مع كبار مستشاريه بشأن السلام في الشرق الأوسط، من بينهم سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وصهره، جاريد كوشنر.

وأضاف ترامب، وسط ضحك من الحاضرين بلاس فيغاس، "قلت أيها الزملاء اسدوا لي معروفا. حدثوني قليلا عن التاريخ بشكل سريع. تعرفون لدي أمور كثيرة أعمل بشأنها: الصين وكوريا الشمالية".

ويطلب ترامب عادة إحاطته بالأمور بشكل سريع ومركز ويشتهر بإعادة سرده الروايات بشكل يتضمن بعض الخيال.

ووقّع ترامب في الخامس والعشرين من آذار/ مارس الماضي قرار الاعتراف باحتلال الجولان، في حفل شارك فيه رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، في تخلٍ عن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين.

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وكان ترامب قد أعلن هذه الخطوة قبل ذلك بأيام على "تويتر"، وفُسرت، على نطاق واسع، على أنها محاولة لتعزيز نتنياهو الذي يخوض الانتخابات الإسرائيليّة.

وقال ترامب يوم السبت إنه اتخذ قراره بشكل سريع، وأضاف "نتخذ قرارات سريعة. ونتخذ قرارات سليمة".

وعندما سأل ترامب الحاضرين عمن سيكسب الانتخابات الإسرائيلية، تعالت صيحات "بيبي" في إشارة إلى نتنياهو، غير أنّ ترامب ردّ "أعتقد أنها ستكون متقاربة. شخصان جيدان".

وكان ثلاثة محتجين قد وقفوا على مقاعدهم في وقت سابق لدى بدء ترامب كلمته وهم يصيحون "اليهود هنا كي يقولوا إن الاحتلال طاعون"، وسارع باقي الحاضرين بالتشويش عليهم بهتافات "أميركا. أميركا". حتى قام أفراد الأمن بإخراج الثلاثة.

وقال ترامب عن المحتجين "سيعادون إلى أمهاتهم وسيتم توبيخهم".