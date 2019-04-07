شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ماكرون يدعم وساطة الأمم المتحدة في ليبيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:34 صباحًا, 7 أبريل 2019 م المناطق - متابعات جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمه للوساطة الأممية في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم، للرئيس ماكرون مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة .

وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية بأن ماكرون وغوتيريش شددا خلال الاتصال على أهمّية التوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة الحاليّة وفقًا للقانون الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

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