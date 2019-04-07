التحالف يقصف معسكرا حوثيا بصنعاء.. وإفشال هجوم للانقلابيين في حجة

شنت مقاتلات التحالف العربي، الأحد، سلسلة غارات استهدفت معسكرا لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني من إفشال محاولة تسلل حوثية بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن "مقاتلات التحالف شنت أكثر من 4 غارات على معسكر جربان بمديرية سنحان التابعة لمحافظة صنعاء".

وأسفرت الغارات عن تدمير آليات عسكرية ومخزن أسلحة، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة، وفقا للمصدر.

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وفي ذات السياق، تمكنت قوات الجيش اليمني من إحباط محاولة تسلل لعناصر مليشيات الحوثي الانقلابية إلى موقع للجيش الوطني غرب مديرية حيران شمال محافظة حجة.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن عددا من عناصر من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم وجُرح آخرون خلال محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع الجيش الوطني في قرية "المقاطعة" غرب مديرية حيران.

وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة عدد من عناصر مليشيا الحوثي، فضلا عن استعادة قوات الجيش الوطني مدفع بي 10 وسيارة إسعاف خلال المواجهات مع العناصر الحوثية.