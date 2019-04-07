عاجل… زلزال بقوة 6.1 درجة يهز وسط إندونيسيا ولا تحذير من تسونامي

جدة - عمرو شويل جاكرتا- الخليج 365:

هز زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريشتر مقاطعة “نوسا تينغارا” في وسط إندونيسيا،اليوم الأحد،دون أن يتسبب ذلك في صدور تحذير من حدوث موجات تسونامي، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية الإندونيسية.

وقال مسؤول في الهيئة ،إن الزلزال وقع عند الساعة 4:54 صباحا بتوقيت جاكرتا اليوم (الأحد)، وتم تحديد مركزه عند 148 كلم شمال شرق منطقة ألور في المقاطعة وعلى عمق 573 كلم تحت قاع البحر.

وتتعرض إندونيسيا بين الفينة وأخرى لهزات أرضية متفاوتة القوة،بحكم وقوعها في منطقة يطلق عليها اسم “حزام النار” في المحيط الهادئ.