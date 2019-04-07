شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان توظف آيات قرآنية وأحاديث نبوية بشكل خاطئ لخدمة مصالحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تستخدم جماعة الإخوان الدين بشكل سئ من أجل أن تحقق مصالحها السياسية، فهى تسعى لتوظيف الإسلام من أجل خدمة التنظيم، ولعل هذا ما يجعل الجماعة مؤخرا تستشهد بحديث للنبى صلى الله عليه وسلم لتبرير تحريضها ضد مصر فى الكونجرس الأمريكى.

و فى هذا السياق، أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن الإخوان جماعة تنصب وتسرق وتغتصب ما ليس لها بغطاء ديني، وتوظف الدين والإسلام من أجل خدمة مصالحها.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن من لوازم عملها اليومي الاتيان بنصوص دينية تتلوها بشكل دائم لإلباس جرائمها ثوب القداسة لجعل ارتكابها لدى أتباعها أمرًا ميسورا ومحل طاعة عندما يظنون ويتوهمون أن هذه الجرائم يأمر بها الدين ويحض عليها.

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وكان القيادى الإخوانى هانى القاضى قائد وفد الكونجرس الإخوانى، نشر رسالة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، تتضمن شكر له من قبل قيادات إخوانية، إذ تقدمت عناصر بالجماعة بما أسموه تحية وتقدير للمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة ولكل أعضاء الوفد المصاحب لهم فى زيارتهم للكونجرس الأمريكى، واستخدامه لحديث نبوى: "جعل الله ما يقدمون فى ميزان حسناتهم ووفقهم وسدد خطاهم وللجميع نذكركم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحقرن من المعروف شيئا"، ليؤكد على تاريخ الإخوان فى التوظيف السياسى للدين.