شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهة المنوط بها تلقي شكاوى ضد "البى بى سى " للتحقيق فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور محمود علم الدين ، عضو الهيئة الوطنية للصحافة ، الجهات الإعلامية المعنية بمصر ، بالتقدم بشكوى ضد بى بى سى إلى الكيان التنظيمى المسئول عن الأخلاقيات والممارسات الإعلامية فى بريطانيا“ofcom” ،وهو المسئول عن محاسبة ومراقبة الأداء الإعلامي مثل المجلس الأعلى للإعلام بمصر.

وأوضح ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " أن هذه الجهة الوحيدة التى يمكنها محاسبة البى بى سى عن مخالفتها وتجاوزاتها، ولدى مصر ما يثبت بالأسانيد انحرافها عن ذلك ، قائلا: " فلنتقدم بمذكرة نحدد فيها عمليات الانتهاك التى مارستها ضد مصر فى التغطية الإعلامية وكم مرة خاطبناها رسميا للعدول عن سياستها ولم تستجب " .

وشدد : علينا الاستفادة من امكانية المحاسبة والمسائلة لهذه الوسائل الإعلامية دوليا ، وتحريك جهودنا ضدهم دوليا ، موضحا أن الهيئة العامة للاستعلامات و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بذلوا جهودهم فى التحرك بالاتجاه الصحيح ضد ممارسات البى بى سى ، وتواصلت الهيئة العامه للاستعلامات مع مدير المكتب ووعدت أنها ستجري تحقيقات والهيئة طالبتها بالاعتذار ودعت الشخصيات العامة إلى مقاطعة الظهور فيها.