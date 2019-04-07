تعرف على الجهة المنوط بها تلقي شكاوى ضد "البى بى سى " للتحقيق فيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور محمود علم الدين ، عضو الهيئة الوطنية للصحافة ، الجهات الإعلامية المعنية بمصر ، بالتقدم بشكوى ضد بى بى سى إلى الكيان التنظيمى المسئول عن الأخلاقيات والممارسات الإعلامية فى بريطانيا“ofcom” ،وهو المسئول عن محاسبة ومراقبة الأداء الإعلامي مثل المجلس الأعلى للإعلام بمصر.
وأوضح ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " أن هذه الجهة الوحيدة التى يمكنها محاسبة البى بى سى عن مخالفتها وتجاوزاتها، ولدى مصر ما يثبت بالأسانيد انحرافها عن ذلك ، قائلا: " فلنتقدم بمذكرة نحدد فيها عمليات الانتهاك التى مارستها ضد مصر فى التغطية الإعلامية وكم مرة خاطبناها رسميا للعدول عن سياستها ولم تستجب " .
وشدد : علينا الاستفادة من امكانية المحاسبة والمسائلة لهذه الوسائل الإعلامية دوليا ، وتحريك جهودنا ضدهم دوليا ، موضحا أن الهيئة العامة للاستعلامات و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بذلوا جهودهم فى التحرك بالاتجاه الصحيح ضد ممارسات البى بى سى ، وتواصلت الهيئة العامه للاستعلامات مع مدير المكتب ووعدت أنها ستجري تحقيقات والهيئة طالبتها بالاعتذار ودعت الشخصيات العامة إلى مقاطعة الظهور فيها.
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