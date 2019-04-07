مسؤول أفغاني: استدعاء دبلوماسي باكستاني احتجاجا على تصريحات خان

أعلن المتحدث باسم وزارة الشؤون ​الخارجية الأفغانية​ صبغة الله أحمدي، أن الوزارة استدعت دبلوماسيا ​باكستان​يا للاحتجاج على تصريحات رئيس الوزراء ​عمران خان​ بشأن محادثات السلام الأفغانية الجارية، والتي اعتبرتها "تدخلا صريحا" في الشأن الأفغاني. وكانت ​أفغانستان​ استدعت سفيرها من إسلام اباد بسبب اقتراح رئيس الوزراء عمران خان بأن تشكيل ​حكومة​ أفغانية مؤقتة قد يسهل محادثات السلام بين المسؤولين الأميركيين و​حركة طالبان​. وعاد السفير بعد وقت قصير بعدما أوضحت باكستان أن تصريحات خان اقتُطعت من سياقها.

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