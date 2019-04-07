ترامب عن قرار الجولان: نتخذ قرارات سريعة وسليمة

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أمام تجمع الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس أنه اتخذ القرار بالاعتراف بضم ​إسرائيل​ لمرتفعات ​الجولان​ عام 1981 خلال نقاش مع كبار مستشاريه بشأن السلام في الشرق الأوسط ومن بينهم سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ​ديفيد فريدمان​ وصهره ​جاريد كوشنر​، مشيرًا إلى أنه اتخذ قراره بشكل سريع "لأننا نتخذ قرارات سريعة. ونتخذ قرارات سليمة".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو زار ترامب الشهر الماضيـ ووقعا خلال اجتماعهما في 25 آذار على إعلان باعتراف الولايات بالجولان أرضًا إسرائيلية.

وكان ترامب قد أعلن هذه الخطوة قبل ذلك بأيام على مواقع التواصل الاجتماعي وفُسرت على نطاق واسع على أنها محاولة لتعزيز نتانياهو الذي يخوض انتخابات في التاسع من نيسان للفوز بفترة جديدة.