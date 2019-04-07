أعلنت الشرطة الدنماركية، عن اصابة عدد من الأشخاص بجروح نتيجة إطلاق نار قام به مجهولون قرب مدينة هورسهولم شرق الدنمارك، موضحة أن الحادث وقع في منطقة رونغستيد، قرب المدينة الواقعة على بعد 30 كلم تقريبا شمالي العاصمة كوبنهاغن، مضيفة أن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.
وأوردت محطة BT التلفزيونية المحلية أن عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، مضيفة أن الشرطة لا تزال تجهل دوافع منفذي الهجوم، لكنها لا تستبعد أن الحديث يدور عن اشتباك بين عصابتين إجراميتين متنافستين.
ونقلت وسائل إعلام دنماركية عن شهود أنهم سمعوا خمس أو ست طلقات نارية أعقبها دوي انفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الدنماركية: عدد من الإصابات في إطلاق نار قرب مدينة هورسهولم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.