المتحدث باسم الجيش الليبي:السراج لم يكسب أي شرعية من البرلمان أو أي جهة رسمية

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج فشل في نيل الثقة من البرلمان، ولم يكسب أي شرعية من البرلمان أو أي جهة رسمية، وقال: "حسمنا قرارنا مع السراج والكلمة ستكون في المعركة".
وأكد المسماري أنه "لم يعد بإمكاننا الصبر أكثر على مراوغات السراج"، مشددا على ان "عملية "طوفان الكرامة" في طرابلس، مستمرة و"تجاوزنا مرحلة التصريحات".
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، قد أكد ان "المجلس قدم الكثير من التنازلات لتجنب إراقة الدماء وإنهاء الانقسام". وأضاف " خليفة حفتر أعلن الحرب علينا، ونرد بإعلان الاستنفار العام للمواجهة والتعامل مع أي تهديد من شأنه زعزعة الاستقرار".
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