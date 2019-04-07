المتحدث باسم الجيش الليبي:السراج لم يكسب أي شرعية من البرلمان أو أي جهة رسمية

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ ​اللواء​ أحمد المسماري، أن رئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق الليبية، ​فايز السراج​ فشل في نيل الثقة من البرلمان، ولم يكسب أي شرعية من البرلمان أو أي جهة رسمية، وقال: "حسمنا قرارنا مع السراج والكلمة ستكون في المعركة".

وأكد المسماري أنه "لم يعد بإمكاننا الصبر أكثر على مراوغات السراج"، مشددا على ان "عملية "طوفان الكرامة" في ​طرابلس​، مستمرة و"تجاوزنا مرحلة التصريحات".

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، قد أكد ان "المجلس قدم الكثير من التنازلات لتجنب إراقة الدماء وإنهاء الانقسام". وأضاف " ​خليفة حفتر​ أعلن الحرب علينا، ونرد بإعلان الاستنفار العام للمواجهة والتعامل مع أي تهديد من شأنه زعزعة الاستقرار".