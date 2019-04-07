الطوارئ الروسية:قتيلان في حريق بمبنى سكني في العاصمة

أعلنت ​وزارة الطوارئ الروسية​، مقتل شخصين، وإنقاذ 4 آخرين في حريق بمبنى سكني في العاصمة الروسية ​موسكو​. ولفتت الوزارة في بيان إلى الحريق اندلع في مبنى سكني وسط ​موسكو. واستطاع رجال الانقاذ السيطرة على الحريق وإخماد النيران. ولم توضح التقارير بعد سبب الحريق، لكن السلطات في موسكو بدأت تحقيقا في الحادث.

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