الدفاع التركية: مقتل جندي بنيران إرهابيين على الحدود السورية

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أن "إرهابيين أطلقوا النار على جندي تركي أثناء نوبة الحراسة على الشريط الحدودي مع ​سوريا​ في قضاء يايلاداغي التابع لولاية هطاي جنوبي البلاد". وقدمت الوزارة تعازيها لأسرته وللقوات المسلحة والشعب التركي.

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