لافروف يصل اليوم الى الأردن للقاء الملك ووزير خارجيته

يصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى عمّان، اليوم، ضمن جولة في الشرق الأوسط استهلها بزيارة القاهرة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري، سامح شكري. ومن المقرر أن يلتقي لافروف بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية، أيمن الصفدي.
من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الأردنية بأنه على الجانبين الروسي والأردني تبادل الآراء حول الوضع الراهن في سوريا وآفاق تطوره، وذلك في ضوء استمرارية بؤرة التوتر التي يمثلها الوضع في منطقة التنف الحدودية بين الأردن وسوريا، مشيرة الى أن في صدارة أجندة المحادثات الثنائية تهيئة الظروف المواتية لعودة النازحين السوريين، بما في ذلك من مخيم "الركبان"، إلى أماكن سكنهم الدائمة في أسرع وقت ممكن.
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