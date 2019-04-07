لافروف يصل اليوم الى الأردن للقاء الملك ووزير خارجيته

يصل وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، إلى عمّان، اليوم، ضمن جولة في ​الشرق الأوسط​ استهلها بزيارة القاهرة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​، ونظيره المصري، ​سامح شكري​. ومن المقرر أن يلتقي لافروف بالعاهل ​الأردن​ي، الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية، ​أيمن الصفدي​.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الأردنية بأنه على الجانبين الروسي والأردني تبادل الآراء حول الوضع الراهن في ​سوريا​ وآفاق تطوره، وذلك في ضوء استمرارية بؤرة التوتر التي يمثلها الوضع في منطقة التنف الحدودية بين الأردن وسوريا، مشيرة الى أن في صدارة أجندة المحادثات الثنائية تهيئة الظروف المواتية لعودة ​النازحين السوريين​، بما في ذلك من مخيم "الركبان"، إلى أماكن سكنهم الدائمة في أسرع وقت ممكن.