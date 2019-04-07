مصدر للشرق الاوسط: التقدمي شارك بزيارة جبق لراشيا لعدم ترك الساحة

أوضح مصدر من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط لـ"الشرق الأوسط" أن الحزب عاد وقرر المشاركة بزيارة وزير الصحة جميل جبق إلى منطقة راشيا لـ"عدم ترك الساحة".
وكشف المصدر أن الحزب ألغى افتتاح قسم لتمييل القلب، كان من المقرر أن يدشنه جبق. وأفاد المصدر بأن "حزب الله" نفذ انتشاراً أمنياً في محيط اللقاءات التي قام بها جبق، مشيراً إلى أن الحزب حشد حلفاءه في الساحة الدرزية لإنجاح الزيارة.
وكشف المصدر أن وزارة الصناعة سوف تصدر اليوم أو غداً بياناً يشرح سبب إقدام وزير الصناعة وائل أبو فاعور على إلغاء ترخيص لإنشاء شركة إسمنت في منطقة عين دارة. وقال المصدر إن قرار أبو فاعور "تقني، وليس سياسياً".
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