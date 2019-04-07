مصدر للشرق الاوسط: التقدمي شارك بزيارة جبق لراشيا لعدم ترك الساحة

أوضح مصدر من رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ لـ"الشرق الأوسط" أن الحزب عاد وقرر المشاركة بزيارة وزير الصحة ​جميل جبق​ إلى منطقة ​راشيا​ لـ"عدم ترك الساحة".

وكشف المصدر أن الحزب ألغى افتتاح قسم لتمييل القلب، كان من المقرر أن يدشنه جبق. وأفاد المصدر بأن "​حزب الله​" نفذ انتشاراً أمنياً في محيط اللقاءات التي قام بها جبق، مشيراً إلى أن الحزب حشد حلفاءه في الساحة الدرزية لإنجاح الزيارة.

وكشف المصدر أن ​وزارة الصناعة​ سوف تصدر اليوم أو غداً بياناً يشرح سبب إقدام وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ على إلغاء ترخيص لإنشاء شركة إسمنت في منطقة ​عين دارة​. وقال المصدر إن قرار أبو فاعور "تقني، وليس سياسياً".