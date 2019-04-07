أكد مستشار النمسا، سباستيان كورتس، عدم وجود علاقة بين بين حزب الحرية- أحد الحزبين المكونين للائتلاف الحكومي ومنظمة (الهوية) المتهمة بتلقي أموال من منفذ الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا.
وأكد ان العلاقات بين الحزبين المكونين للائتلاف الحكومي جيدة وتجاوزت الخلاف حول منظمة (الهوية) المتطرفة التي ثبت تورطها في تلقي أموال من منفذ الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار النمسا: لا علاقة لحزب الحرية بمنفذ الهجوم على المسجد بنيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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