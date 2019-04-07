مستشار النمسا: لا علاقة لحزب الحرية بمنفذ الهجوم على المسجد بنيوزيلندا

أكد مستشار ​النمسا​، ​سباستيان كورتس​، عدم وجود علاقة بين بين حزب الحرية- أحد الحزبين المكونين للائتلاف الحكومي ومنظمة (الهوية) المتهمة بتلقي أموال من منفذ الهجوم على المسجدين في ​نيوزيلندا​.

وأكد ان العلاقات بين الحزبين المكونين للائتلاف الحكومي جيدة وتجاوزت الخلاف حول منظمة (الهوية) المتطرفة التي ثبت تورطها في تلقي أموال من منفذ الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا".