اليوم.. توقيع اتفاقية البنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد صلاح:
توقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، اتفاقية استضافة مصر لمؤتمر البنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة بأفريقيا، تحت رعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأحد فنادق القاهرة.
وتستضيف القاهرة الدورة العادية الثانية للجنة الاتحاد الإفريقى المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم STC-TTIET، خلال الفترة من 14إلى18 أبريل الجارى، تحت عنوان: "تنمية البنية التحتية الذكية لتعزيز التحول والتكامل القارى فى إفريقيا"، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقى AUC، وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية AUDA (النيباد سابقاً)، بنك التنمية الإفريقى AfDB، ولجنة للأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا UNECA.
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