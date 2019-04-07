يرأسها مجدي يعقوب وهاني عازر شرفيًا.. "الهجرة" تُدشن مؤسسة "مصر تستطيع" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

تنطلق، اليوم الأحد، مؤسسة "مصر تستطيع"، لتكون همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وذلك بعد اختيار الدكتور المهندس هاني عازر، رئيسا شرفيا مدى الحياة للمؤسسة، واختيار الدكتور مجدي يعقوب رئيسا شرفيا مدى الحياة للمؤتمرات.

وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هدف المؤسسة أن تكون بمثابة همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وإنشاء كيان مصري داخلي لهم يتم من خلاله تسجيل بياناتهم ومعرفة المزيد عن خبراتهم وأبحاثهم ومساهماتهم في المجتمعات التي يعيشون بها، فضلا عن التواصل بين العلماء والخبراء المصريين بينهم وبعض بالخارج لتعميق دور المصريين بالخارج العلمي والبحثي في العالم.

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وأضافت أنه تم الانتهاء من إجراءات تأسيس مؤسسة "مصر تستطيع" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتشكيل مجلس أمنائها من الداخل ومجلس الخبراء من أبنائنا بالخارج وممثلي الوزارات المعنية.

يذكر أن مؤسسة "مصر تستطيع" تتشكل من مجلس الخبراء برئاسة وزيرة الهجرة ويضم في تشكيله العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مجلس أمناء يتضمن كلا من الدكتور هاني الناظر رئيسًا لمجلس الأمناء، أحمد فايق الأمين العام، مها سالم الأمين العام المساعد وأمين الصندوق، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف صدقي رئيس لجامعة زويل، والدكتور شرين عباس حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، والدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية.

وكانت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد عقدت اجتماعا مؤخرا مع مجلس أمناء مؤسسة "مصر تستطيع"، بحضور الدكتور المهندس هاني عازر، لبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق المؤسسة رسميا حيث تم اختيار الدكتور المهندس هاني عازر رئيسا شرفيا مدى الحياة لمؤسسة "مصر تستطيع" والدكتور مجدي يعقوب رئيسا شرفيا مدى الحياة لمؤتمرات "مصر تستطيع".