الجيش الفنزويلي يحتجز اثنين من البرلمانيين المعارضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس (د ب أ) اعتقل الحرس الوطني الفنزويلي أمس السبت معارضين اثنين من أعضاء الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) في مدينة ماراكايبو شمال غربي البلاد. وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن الجيش الفنزويلي احتجز كل من النائبة نورا براكو والنائب رينزو بريتو والاثنان من النواب المعارضين داخل البرلمان الفنزويلي. وذكرت صحيفة "ال ناسيونال" اليومية أن عضوة الجمعية الوطنية الفنزويلية أدريانا بيكاردو أكدت احتجاز البرلمانيين. يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مظاهرات للاحتجاج على تدهور الخدمات العامة وانقطاع الكهرباء، والتي دعا إليها رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو تحت مسمى "عملية الحرية"، فيما قام أنصار حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بمسيرات مضادة.

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