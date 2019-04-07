"العربية الحدث": الجيش السوداني يعلن حظر التجوال في الخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، نقلاً عن مصادر بأن الجيش السوداني أعلن حظر التجوال من 2 صباحا بتوقيت الخرطوم.

ونظم آلاف السودانيين، أمس، مسيرات احتجاجية في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر حسن البشير.

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" اليوم السبت، أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بين المتظاهرين السودانيين، في المظاهرات التي انطلقت في العاصمة الخرطوم اليوم.

وقالت الشبكة، إن المتظاهر توفي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال احتجاجات اليوم.

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وأطلقت الشرطة والأمن السوداني، مساء اليوم السبت، عبوات الغاز المسيل للدموع، لتفريق آلاف المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش السوداني في قلب العاصمة الخرطوم، ولكن تدخلت القوات المسلحة السودانية لحماية المتظاهرين، وإبعاد تلك الأجهزة عن مضايقة المتظاهرين.

ووصل المتظاهرون إلى مقر قيادة الجيش في الخرطوم، لأول مرة، منذ انطلاق الاحتجاجات في ديسمبر الماضي.

ويقترب هذا المبني من المجمع السكني الرئاسي. واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز والهراوات في محاولة لإبعاد المتظاهرين.

وجاءت هذه المسيرات تزامنا مع ذكرى انقلاب أطاح بحكم الرئيس السابق جعفر نميري.