بسبب ابنها.. "نجدة الطفل" يحرر محضر "تنمر" ضد معلمة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

رصدت جمعية سيدات أعمال المستقبل بمدينة فوه في كفر الشيخ، ممثل خط نجدة الطفل بالمحافظة، شكوى أولياء أمور تلاميذ بمدرسة دسوق الرسمية للغات، بإرتكاب معلمة بالمدرسة بالتنمر ضد أبنائهم التلاميذ بسبب ابنها بنفس المدرسة.

ووفق شكاوي أولياء أمور تلاميذ المدرسة، حرر مسئولو خط نجدة الطفل في كفر الشيخ البلاغ رقم 152740 لسنة 2019 ضد المعلمة بعد ثبوت صحة ما جاء بشكاوى أولياء الأمور، بينما ثبت أيضًا خلال أعمال فحص ممثل خط نجدة الطفل، لشكاوى أولياء الأمور أن المعلمة جرى تقديم عدة مذكرات ضدها لإدارة دسوق التعليمية، لتعدد مشاكلها في المدرسة.

وكلفت الدكتورة عزة عشماوي، رئيس المجلس القومي للامومة والطفولة، مسئولي خط نجدة الطفل في كفر الشيخ، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المعلمة، وذلك بعد عرض تقرير عليها تضمن تفاصيل بحث ممثل خط نجدة الطفل في كفر الشيخ، لشكاوى أولياء الأمور من المعلمة وكيفية إرتكابها وقائع التنمر ضد التلاميذ.

وفي السياق كشف تقرير مسئولي خط نجدة الطفل في كفر الشيخ، حيال واقعة التنمر بمدرسة دسوق الرسمية للغات، عن عدم اتخاذ إدارة دسوق التعليمية، ما يلزم نحو الشكاوى المقدمة ضد المعلمة بارتكاب وقائع التنمر في المدرسة، بعد عقد اجتماع ممثل خط نجدة الطفل بوكيل إدارة دسوق التعليمية بتاريخ 4 / 4 / 2019، ووجود 10 معلمين متخصصين في نفس مجالها يعملون بها.