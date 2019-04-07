متحدث الجيش الليبي ردًا على السراج: عملية "طوفان الكرامة" مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - بنغازي -أ ش أ:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن عملية (طوفان الكرامة) في طرابلس مستمرة، وتجاوزنا مرحلة التصريحات".

جاء ذلك رداً على كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، تعقيبا على العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الارهابية.

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وأضاف المسماري ، في تصريح خاص لقناة (الحدث)، "حسمنا قرارنا مع السراج والكلمة ستكون في المعركة، والسراج تحاشى دائما التوقيع على أي اتفاق مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، لم يعد بإمكاننا الصبر أكثر من ذلك على مراوغات السراج".

وأكد أن العملية العسكرية مستمرة وستكون معركة هامة ومصيرية.

وكان اللواء أحمد المسماري قد أكد في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن هدف الجيش الليبي تأمين العاصمة طرابلس وتجنب توسيع رقعة المعارك.